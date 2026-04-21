21 апреля 2026 в 13:39

Медведев развенчал миф о «железобетонной» пятой статье НАТО

Дмитрий Медведев
Вступятся ли США за европейских союзников по НАТО в случае конфликта с Россией — вопрос совсем не праздный, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя подготовку Франции и Польши к совместным ядерным учениям. В своем Telegram-канале он отметил, что «безумные» лидеры ЕС разгоняют тему войны, а Париж и Варшава, как передовики милитаристской русофобии, даже начали подготовку к совместным маневрам.

Сработает ли пятая статья Вашингтонского договора и вступятся ли Штаты за Европу в случае начала конфликта с Россией?написал замглавы СБ.

Ранее Минобороны России опубликовало список европейских адресов производителей дронов для ВСУ Украины. Согласно предоставленным данным, БПЛА для Киева создаются в восьми странах ЕС. Филиалы расположены в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге, как следует из данных военного ведомства. Медведев отметил, что сообщение ведомства стоит рассматривать максимально буквально.

До этого Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что производство БПЛА в странах Европы направлено не только на поддержку ВСУ. По его словам, страны готовятся к потенциальному прямому столкновению с Россией.

