21 апреля 2026 в 13:40

«Как союзник — ноль»: Медведев оценил военные способности Европы

Дмитрий Медведев
Европа представляет собой плохого союзника для США, написал в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, в этом можно было убедиться на примере конфликта на Ближнем Востоке.

Как союзник Европа — ноль. Это показал конфликт на Ближнем Востоке, — написал Медведев.

Политик обратил внимание на проблемы Европы в сфере экономики, а также на сложности внутри США. По его мнению, Вашингтону не нужен конфликт с Россией.

До этого Медведев утверждал, что Европе необходимо объективно оценить свои возможности без учета ресурсов США. По его словам, жителям европейских стран не стоит рассчитывать на активное участие Штатов в потенциальном конфликте отдельных государств ЕС с Россией, поэтому им нужно пересчитать свои вооружения.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ заявлял, что Россия сейчас ведет противоборство с теми, кто борется против ее существования. Он подчеркнул, что необходимо пресекать любые действия антироссийских сил.

Также Медведев заявлял, что президенту США Дональду Трампу не позволят захватить все мировые запасы нефти. По его словам, хозяин Белого дома склонен делать много громких заявлений.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

