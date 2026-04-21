«Как союзник — ноль»: Медведев оценил военные способности Европы

Европа представляет собой плохого союзника для США, написал в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, в этом можно было убедиться на примере конфликта на Ближнем Востоке.

Как союзник Европа — ноль. Это показал конфликт на Ближнем Востоке, — написал Медведев.

Политик обратил внимание на проблемы Европы в сфере экономики, а также на сложности внутри США. По его мнению, Вашингтону не нужен конфликт с Россией.

До этого Медведев утверждал, что Европе необходимо объективно оценить свои возможности без учета ресурсов США. По его словам, жителям европейских стран не стоит рассчитывать на активное участие Штатов в потенциальном конфликте отдельных государств ЕС с Россией, поэтому им нужно пересчитать свои вооружения.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ заявлял, что Россия сейчас ведет противоборство с теми, кто борется против ее существования. Он подчеркнул, что необходимо пресекать любые действия антироссийских сил.

Также Медведев заявлял, что президенту США Дональду Трампу не позволят захватить все мировые запасы нефти. По его словам, хозяин Белого дома склонен делать много громких заявлений.