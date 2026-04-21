В Госдуме рассказали о новом законе о порядке социальных выплат Депутат Чаплин: региональные и федеральные льготы можно оформить в одном месте

Новый закон о социальных выплатах упрощает процедуру оформления региональных и федеральных льгот, позволяя получить их в одном месте, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, этот шаг позволит избежать скопления людей и устранить неопределенность граждан.

Сегодня в России сложилась парадоксальная ситуация: федеральные выплаты — пенсии и больничные — граждане получают через Социальный фонд, а региональные льготы — через местные органы соцзащиты. Человеку приходится ходить в две разные инстанции, собирать два пакета документов, дважды доказывать свое право на поддержку. Это неудобно, долго и создает лишние очереди. Новый закон дает регионам право передать все денежные выплаты в ведение территориальных отделений СФР. Если субъект РФ заключает соглашение с Фондом, то гражданину достаточно один раз обратиться в клиентскую службу, чтобы оформить и федеральные, и региональные меры поддержки, — поделился Чаплин.

Он отметил, что фонд возьмет на себя проверку права на выплату и доставку денег удобным для получателя способом. По словам депутата, людям больше не нужно будет разбираться, какая выплата из какого бюджета и ведомства оформляется. Парламентарий подчеркнул, что мера также сократит сроки начислений благодаря отлаженной системе межведомственного взаимодействия СФР.

Местные бюджеты сэкономят на содержании собственных соцслужб, а чиновники смогут сосредоточиться на разработке мер поддержки, а не на их раздаче. При этом контроль за целевым расходованием региональных средств остается за субъектами РФ. Важно, что закон не обязывает регионы передавать выплаты. Это право, а не обязанность. Каждый субъект сам решит, готов ли он к такому шагу. Но мы видим, что многие заинтересованы в упрощении процедур для граждан и снижении административных издержек. У них есть время до 1 января 2027 года, чтобы оценить плюсы и минусы и принять взвешенное решение, — добавил Чаплин.

Он заключил, что теперь СФР сможет создавать казенные учреждения для управления информационными системами. Как пояснил депутат, это позволит Фонду быстро обновлять программы, внедрять новые сервисы и надежно защищать данные граждан, обеспечивая быстрые и точные выплаты.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская сообщила, что получатели социальных выплат в России могут не увидеть привычные перечисления в мае. Однако, по ее словам, это не повод для беспокойства. поскольку выплаты будут переведены досрочно — в конце апреля.