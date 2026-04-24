Россиянам рассказали о ежегодной семейной выплате

С 1 июня россияне смогут подать заявление на семейные выплаты, сообщает LIFE.ru со ссылкой на пресс-службу СФР. Поддержка полагается работающим родителям с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума.

Подать документы можно через портал госуслуг, а также в МФЦ или клиентском офисе Социального фонда России. Большую часть сведений специалисты фонда запросят самостоятельно. В некоторых случаях справки заявителю нужно будет предоставить лично, — рассказали в ведомстве.

Помимо родителей, на получение господдержки могут претендовать усыновители, опекуны и попечители. Также получатели должны подтвердить наличие дохода, полученного от трудовой деятельности за прошедший год, уплатить с него налог на доходы физических лиц и не иметь задолженности по алиментам.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что в России начала действовать ежегодная семейная выплата, представляющая собой возврат части уплаченного налога на доходы для работающих родителей с двумя и более детьми. По его словам, подать заявление на получение меры поддержки можно с июня по октябрь.