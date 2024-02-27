«Французская дивизия СС»: как ответит РФ на ввод западных войск на Украину

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Страны Запада обсуждают отправку войск на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, пока консенсуса в этом вопросе достичь не удалось, но ситуация может измениться. В Кремле заявили, при таком развитии событий столкновение между Россией и НАТО будет неизбежным. При этом в самом Альянсе от слов Макрона вовсе открестились. К чему приведет отправка западных войск на Украину и увеличение военной помощи Киеву — в материале NEWS.ru.

Отправит ли Запад войска на Украину

В Елисейском дворце 26 февраля прошла конференция по поддержке Украины. Участие в ней приняли канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда, глава Франции Эммануэль Макрон и премьер-министры около 20 стран Евросоюза. На встрече также присутствовал помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники «в свободной и прямой манере» обсудили возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. По его словам, консенсуса в этом вопросе достичь не удалось, «но с течением времени ничего исключать нельзя». Как отметил французский лидер, Запад сделает все, чтобы Россия не победила в украинском конфликте. «Все возможно, если это полезно для достижения нашей цели», — добавил он.

Позже глава французского МИД Стефан Сежурне на заседании Нацсобрания республики заявил о необходимости «предусмотреть новые действия для поддержки Украины». По его словам, речь идет в том числе о разминировании и производстве оружия. «Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте. Ничего нельзя исключать, и на сегодняшний день такова позиция президента республики», — приводит его слова ТАСС.

Как отреагировала Москва

Вскоре слова президента Франции прокомментировали в Кремле. «Мы обратили внимание, что тема отправки военных на Украину обсуждалась. <...> В этом случае уже нужно говорить не о вероятности [прямого конфликта между НАТО и РФ], а о неизбежности, вот так и оцениваем», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь напомнила, что всего месяц назад Сежурне отрицал вовлеченность Парижа в рекрутирование наемников для киевского режима, а прямые доказательства называл пропагандой. «Есть устойчивое ощущение, что президент Франции в принципе не отдает отчета ни в том, что говорят его подчиненные, ни в том, что произносит сам», — приводит слова Захаровой Telegram-канал МИД РФ.

Она также напомнила, что в апреле 1945 года Берлин обороняла французская дивизия СС «Шарлемань» и ряд других. Занимались они и защитой бункера Адольфа Гитлера. «Эммануэль, вы решили организовать дивизию „Шарлемань II“ (Charlemagne deux) для обороны бункера Зеленского?» — сказала Захарова.

В кулуарах Второго конгресса Международного движения русофилов представитель МИД также напомнила и о других страницах французской истории, «которые стоило бы реализовать уже в 21 веке». Речь идет о появлении антифашистских организаций и внутрифранцузском сопротивлении фашизму в годы Второй мировой войны.

«Присоединение граждан и всего гражданского общества во Франции к борьбе с нацизмом, с Третьим рейхом, когда это не было официальным трендом Франции, — вот это сейчас необходимо сделать и противодействовать росту нацизма на Украине. <...> Так на чьей стороне Макрон? Что это такое — нелепая попытка хайпануть, сделать какое-то эффектное заявление, чтобы собрать побольше просмотров? Или это просто неуважение к героям Франции, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом?» — сказала Захарова журналистам.

Фото: МИД РФ Мария Захарова

«Воевать с Россией бесперспективно»

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с NEWS.ru назвал заявление Макрона «самодурством». По словам депутата, Запад ставит под сомнение будущее всей мировой цивилизации.

«Если будут действия, будет прямое уничтожение мировой цивилизации. Воевать против державы, у которой есть ядерное оружие, мягко говоря, бесперспективно. Заявления подобного рода больше рассчитаны, на мой взгляд, на моральную поддержку Украины — чтобы вселить в Киев уверенность, что он не брошен, что Запад рядом. Я думаю, что дальше этих заявлений действия не последуют», — сказал парламентарий.

При этом Швыткин подчеркнул, что Россия готова к любому развитию ситуации. Говорить об ответных мерах, по его словам, пока преждевременно — решение должно принять Министерство обороны.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что Франция вряд ли решится на такой шаг. «Учитывая боевые способности современной России, это было бы глупо. Уже сейчас мы видим, что заявления Макрона подверглись жесткой критике. Он сказал это либо для красного словца, либо просто был не в себе», — поделился Дандыкин мнением с NEWS.ru.

Как на слова Макрона отреагировали в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо еще накануне конференции в Елисейском дворце сообщил в соцсетях, что на мероприятии будут обсуждаться темы, от которых «идет мороз по коже». «Боюсь, что Запад по ситуации на Украине идет к принятию наихудшего решения», — написал он в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Заявление Макрона критикуют и во Франции. Так, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал разговоры об отправке западных войск на Украину сумасшествием. В соцсети X он написал, что это было бы «войной с Россией, третьей мировой войной». Он подчеркнул, что подобные решения не могут приниматься без одобрения парламента Франции. Кроме того, Филиппо потребовал выхода страны из НАТО и мирного разрешения конфликта на Украине. Подобного мнения придерживается и лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Мелашон. В соцсети X он назвал идею прямой войны Запада с РФ «безумием».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц опроверг заявление Макрона. По его словам, страны НАТО и ЕС не намерены отправлять войска на Украину. «В очередной раз в рамках хорошей дискуссии мы обсудили, что то, о чем договорились с самого начала, применимо и к будущему, а именно, что на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО», — сказал он в эфире телеканала NTV.

Открестились от планов по размещению своих войск и в Великобритании. «Помимо небольшого персонала, который находится в стране и оказывает поддержку Вооруженным силам Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному размещению», — сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра страны Риши Сунака.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью Associated Press подчеркнул, что западные союзники Киева оказывают ему беспрецедентную поддержку, которая после февраля 2022 года лишь увеличилась. «Но у нас нет планов отправлять на Украину военные силы НАТО», — сказал он.

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press Йенс Столтенберг

Запад продолжает вооружать Киев

Возможная отправка войск не единственная тема, обсуждавшаяся на парижской конференции. По словам Макрона, западные союзники создали коалицию по поставкам Киеву ракет и бомб средней и большой дальности. Она будет уже девятой по счету. Как отметил президент Франции, предыдущие восемь коалиций занимались поставками остальных видов боеприпасов. Слова Макрона прокомментировали в МИД России. «Он не оставляет планов Наполеона», — сказал NEWS.ru глава ведомства Сергей Лавров.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в свою очередь отметил, что в последнее время из западных стран звучит множество приятных для Киева заявлений. «Но в реальности это слова ободрения и политической поддержки, а не подтверждения практических действий», — сказал эксперт NEWS.ru.

По словам Козюлина, «практико-ориентированными» можно назвать встречи контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», поскольку они «выливаются в конкретные цифры о поставках вооружения, которые сегодня известны и не сильно впечатляют», — сказал эксперт.

Получит ли Украина новые технологии

Президента Польши Анджей Дуда также рассказал, что речь на конференции в Елисейском дворце шла и о сотрудничестве с Киевом в области ракетной промышленности. «Украина сегодня имеет свое производство ракет, но можно передать Украине современные технологии, которыми обладают западные страны, прежде всего страны НАТО, которые могли бы сделать более современным украинское производство, чтобы сама Украина могла производить более современные ракеты для нужд своей обороны», — приводит его слова РИА «Новости».

По словам Козюлина, Украина использует еще советские технологии в области ракетной промышленности. Речь идет в том числе о производстве космических и противокорабельных ракет, средств поражения наземных целей. «Там много инженеров, которые производят ракеты. Но, думаю, никто во время боевых действий не решится создавать какое-то новое военное производство. Скорее всего, все опять закончится соглашениями о намерениях и словесной поддержкой, а в реальности вряд ли можно ожидать каких-то мер», — заключил эксперт.

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