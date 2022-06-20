«Беспрецедентное нарушение всего и вся»: Песков о блокаде Калининграда Песков назвал решение Литвы о блокаде Калининградской области беспрецедентным нарушением всего и вся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия проведет глубокий анализ ситуации с блокадой Калининградской области Литвой и примет необходимые меры для разрешения этой проблемы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он также отметил, что решение Литвы о блокаде — «беспрецедентное нарушение всего и вся».

Решение [Литвы по блокаде Калининградской области] действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза. <...> Ситуация более чем серьёзная, она требует очень глубоко анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведён, — сказал пресс-секретарь.

Сенатор Андрей Клишас указал, что ограничения Литвы на транзит ряда товаров в Калининградскую область фактически являются попыткой установления блокады региона. Он подчеркнул, что такие недружественные действия могут послужить основанием для жестких ответных мер со стороны России.

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что прекращается транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление было получено им от Литовских железных дорог. По словам губернатора, из-за данного запрета потребуется срочная поставка на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.