В ЕК заявили, что вопрос о транзите в Калининград не обсуждается ЕК: ЕС и Россия не ведут переговоров о разблокировке транзита в Калининград

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Евросоюз и Россия напрямую не обсуждали вопрос разблокировки транзита грузов в Калининград через территорию Литвы, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. При этом ЕК разрешила Москве провозить попавшие под санкции грузы железнодорожными путями и категорически запретила использовать для этих целей автобаны, передает ТАСС.

По ситуации вокруг транзита российских грузов в Калининград нам нечего добавить. Обычно мы не комментируем сообщения в СМИ, но можем сказать, что прямые переговоры по этой теме с Россией не ведутся, — сказал Мамер.

По его словам, ЕК также не направляла Вильнюсу дополнительных разъяснений по теме санкций.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что проблема «блокады» Калининграда решена. При этом он отметил, что Москва «ожидает подвижек».

О том, что России и ЕС якобы удалось договориться относительно транзита Калининград, ранее сообщили «Известия» со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник. Сообщалось, что Брюссель представил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. Он запрещает устанавливать ограничения на перемещение грузов между частями России.