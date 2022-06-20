В Совфеде предупредили об ответе России на попытку блокады Калининграда Сенатор Клишас: Россия ответит на запрет Литвы транзита товаров в Калининград

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Клишас

Ограничения Литвы на транзит ряда товаров в Калининградскую область, фактически являются попыткой установления блокады региона, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что такие недружественные действия могут послужить основанием для жестких ответных мер со стороны России.

Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны РФ, — написал Клишас.

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что прекращается транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление было получено им от Литовских железных дорог. По словам губернатора, из-за данного запрета потребуется срочная поставка на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.