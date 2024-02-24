«Фронт посыплется»: когда закончатся военные действия на Украине и СВО

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки

Ровно два года назад, 24 февраля 2022-го, Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию республики, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. За два года СВО в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Взяты под контроль Артемовск, Авдеевка и другие населенные пункты. При этом, по словам Путина, пока всех целей СВО Россия не достигла. NEWS.ru поинтересовался мнением экспертов о том, когда и как может закончиться спецоперация.

«Фронт начнет сыпаться в этом году»

Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ:

«Новые технологии не позволяют включить эффект неожиданности, который был необходим для прорыва линии соприкосновения, как это было в войнах прошлого. Накопить ударный кулак сегодня незаметно не получится, потому что есть космическая разведка, дроны, радиоэлектронные средства. Те же дроны очень эффективны против боевой техники.

Одним словом, позиционные боевые действия (форма ведения боевых действий при стабильном фронте с использованием глубоко эшелонированной обороны. — NEWS.ru), как это было в годы Первой мировой войны, сегодня становятся преобладающими. То есть речь идет о противостоянии на выносливость — Россия сегодня соперничает с ВСУ и странами, поддерживающими Украину, в силе воли, экономических ресурсах.

Фото: Myakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Мобилизационный пункт на Украине

Но возникает вопрос, насколько общество в Европе и на Украине готово терпеть этот конфликт и связанные с ним тяготы. Киев хочет активизировать мобилизацию, но это не встречает поддержки у граждан страны, процесс идет с большим скрипом. Кроме того, он требует больших денег — несколько миллиардов долларов. При этом Украину сегодня финансируют слабо. Усталость населения страны от боевых действий, на мой взгляд, резко возрастает.

Думаю, что конфликт затянется на поле боя. Но ситуация будет складываться не в пользу Украины именно в экономике и готовности населения справляться со стрессом, давлением, экономическими трудностями. Кроме того, Запад будет уставать от этого конфликта. Вот тут Россия и победит — за счет стойкости на поле боя и стойкости российского общества.

Думаю, такой должен эффект проявиться в этом году — когда фронт начнет сыпаться, поскольку моральный дух украинцев упадет из-за плохих новостей, отсутствия резервов, плохого обеспечения боеприпасами и так далее. Ведь США сегодня не особо готовы финансировать поставки вооружения Киеву».

Фото: МО Украины

«Россия должна выйти на западные границы Украины»

Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне:

«Сроки завершения спецоперации зависят от того, насколько быстро Россия восстановит свои вооруженные силы до необходимого уровня. Сейчас эти вопросы решаются. Также сроки зависят и от огромной помощи, которую Вооруженным силам Украины оказывают западные страны. Речь идет о вооружении, финансах, материалах, строительстве оборонных заводов на территории Украины.

В зоне спецоперации серьезная борьба. Освобождение Авдеевки российскими войсками — это важный политический шаг, и прежде всего потому, что с этого момента Донецк не будут обстреливать из этого города. Ведь последние разрушительные обстрелы по мирным жителям наносились именно с территории Авдеевки.

Ближайшая задача России заключается в освобождении ее новых территорий. Они оккупированы от одной трети до одной четверти. Может быть, исключение составляет только Луганская Народная Республика. Новороссию нужно освободить, и, как говорил президент, необходимо исключить обстрелы Белгородской области и других регионов. Мы должны отодвинуть границы. Речь идет не только о Новороссии, но и о Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях. Там живут наши люди, которые не настолько одурманены фашистами, как, допустим, в западной части Украины.

Считаю, что мы должны выйти на западные границы Украины».

Фото: МО РФ

«СВО завершится после освобождения всей Украины»

Михаил Онуфриенко, военный эксперт:

«Специальная военная операция закончится только полным освобождением территорий бывшей Украинской ССР от правящей на ее территориях киевской хунты. Сроки в основном зависят от политических, а не от военных решений. Идут постоянные разговоры о возможных переговорах. При этом мы не пониманием, как при подписании какого-то договора оставшиеся там неподконтрольные России территории будут денацифицированы.

В истории есть многочисленные примеры. Например, после Первой мировой войны и подписания Версальского мира Германия была ограничена в вооружениях. Но через 15 лет пришел к власти Адольф Гитлер, и Франция и Англия позволили Германии вооружиться. Мы знаем, к чему это привело.

То же самое и со спецоперацией. Я абсолютно не согласен с тем, что подписание любого договора, будь это „Минск-3“ или „Минск-33“, закончит СВО. Это будет не более чем перерыв на какое-то время. Полное же окончание спецоперации может наступить только при полном контроле Вооруженными силами России всей территории Украины.

Фото: МО Украины

Безусловно, этот момент пока не близок. Стратегия гибкой обороны, принятая нашим командованием более года назад, пока не изменилась. Находясь в обороне, даже отбивая такие города, как Авдеевка, выполнить поставленные главнокомандующим цели спецоперации невозможно. Киев по-прежнему контролирует около миллиона квадратных километров, а для освобождения этой территории нужны стратегические наступательные операции».

«НАТО не даст России спокойно жить»

Алексей Журавлев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне:

«Неоднократно уже говорилось о том, что должны быть выполнены все цели и задачи специальной военной операции — и демилитаризация, и денацификация Украины. Когда это произойдет, наверное, одному только Богу известно.

При этом я уверен, что даже если Украина капитулирует уже завтра, НАТО все равно не даст России спокойно жить. Альянс начнет блокировку Калининградской области, Балтийского моря. Последуют какие-нибудь провокации со стороны Финляндии, а также попытки разжечь конфликт в Средней Азии. Поэтому российской стороне нужно укреплять свою армию, флот и быть готовой к защите нашей Родины на поле боя. Враги будут стремиться уничтожить нашу страну. Но, как говорит наш президент Владимир Путин, зачем нам такой мир, в котором России не будет?»

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

Что о сроках окончания СВО говорят в Кремле

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что спецоперация будет завершена, когда РФ достигнет своих целей. Как заявил глава государства в ходе пресс-конференции, они не меняются — речь идет о денацификации, демилитаризации и нейтральном статусе Украины. В интервью Такеру Карлсону он отметил, что Россия пока не достигла целей в рамках СВО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что спецоперация со временем «приняла форму войны против коллективного Запада». По его словам, это «война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт». Представитель Кремля отметил, что все это может затянуть спецоперацию, но не изменить ее ход.

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