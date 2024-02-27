«Страшно, аж жуть»: cенатор о намерении еврокарликов уничтожить Калининград Сенатор Джабаров ответил на угрозы «нейтрализовать» Калининград песней Высоцкого

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Член Совета Федерации Владимир Джабаров сообщил в своем Telegram-канале, что «нейтрализовать» Калининград Литве захотят помочь «еще два еврокарлика — Латвия и Эстония». В ответ на угрозы экс-главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса он процитировал «Песню-сказку о нечисти» Владимира Высоцкого: «Страшно, аж жуть».

Видимо, главными «нейтрализаторами» Калининграда будут «войска» Литвы и еще двух еврокарликов — Латвии и Эстонии. «Страшно, аж жуть», как пел в одной из своих песен великий Владимир Высоцкий, — написал сенатор.

Угрозы Калининграду также прокомментировал член Совфеда от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. По его словам, заявления Литвы являются фикцией и давно не воспринимаются в России всерьез. Он отметил, что у Литвы не осталось собственных побед на внутренних фронтах, падает экономика и ухудшается социальное положение, поэтому единственный способ поднять себе какой-то рейтинг — это агрессивные заявления в адрес России.

Ранее в пресс-службе губернатора Калининградской области Антона Алиханова заявили, что западные соседи региона забыли о десятилетиях, прожитых в духе добрососедства, и теперь «бряцают перед носом оружием». По словам пресс-секретаря главы региона, подобными высказываниями Литва выставляет себя на посмешище.

Линкявичюс заявил, что Балтийское море стало внутренним для НАТО после вступления Швеции в Альянс. По его словам, если Россия «осмелится бросить вызов» членам организации, то первым под удар попадет Калининград. Бывший министр добавил, что обвинения РФ об окружении ее территории странами НАТО стали реальностью.