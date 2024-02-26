В России с 1 марта появятся новые военные округа Путин подписал указ о создании Московского и Ленинградского военных округов

Фото: МО РФ

Президент России Владимир Путин подписал указы о создании двух новых военных округов: Московского и Ленинградского, сообщается на официальном портале нормативно-правовых актов. Кроме того, глава государства включил новые регионы, а именно ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, в Южный военный округ (ЮВО). Указ официально вступит в силу с 1 марта.

Согласно документу, в состав Ленинградского военного округа войдут 10 регионов, а также Санкт-Петербург. В частности, в списке значатся Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская и Ленинградская области. В состав Московского военного округа войдут Москва и еще 18 регионов: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Рязанская, Смоленская области и другие.

Западный военный округ перестанет существовать. Президент поручил профильным ведомствам внести все необходимые изменения в нормативные документы. Кроме того, правительству России поручено привести свои акты в соответствие с подписанным указом в течение трех ближайших месяцев.

Путин ранее подписал указ о присвоении воинских и специальных званий офицерам Министерства обороны РФ, МВД и ФСИН. В частности, новые звания получили замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир и представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.