В Литве уведомили Калининград о прекращении транзита санкционных товаров Алиханов: Литва уведомила Калининград о прекращении транзита санкционных товаров

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что с полуночи 18 июня прекращается транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление получено от Литовских железных дорог, отметил он в Telegram.

Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том что с 00:00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции, — отмечается в сообщении губернатора.

По словам Алиханова, из-за запрета Литвы потребуется срочная поставка на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов. Губернатор назвал требование Литвы нарушением правил свободного транзита для региона. Запрет затронет до 50% грузов.

Мы не завершили пока анализ, по нашим предварительным оценкам, это от 40% до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между регионами РФ и Калининградской областью, — пояснил Алиханов.

Ранее стало известно, что польский политолог Якуб Корейба заявил: после вступления Финляндии и Швеции в НАТО Польша гипотетически сможет заблокировать Калининград в случае эскалации военного конфликта в регионе. Он считает, что основной задачей Польши станет именно изоляция Калининграда, а не транзит подкреплений через Сувалкский коридор в Литву и дальше.