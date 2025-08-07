Эксперт объяснил, в каком случае атака РФ на Прибалтику станет неизбежной Аналитик Сивков допустил атаку РФ на Прибалтику в случае блокады Калининграда

Россия может применить силу против Прибалтики только в одном случае — если Европа начнет блокаду Калининграда, таким мнением поделился с NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. Он убежден, что в любых других случаях Россия не станет конфликтовать с этим регионом.

Если начнется прямая и серьезная блокада Калининградской области, если будут захватывать или топить корабли, идущие туда, объявят беспилотную зону и так далее, тогда Россия будет вынуждена дать адекватный ответ агрессору, — заявил Сивков.

Он подчеркнул, что это единственный вариант, при котором Вооруженные силы РФ будут действовать жестко для защиты интересов страны.

Если перед нами встанет задача деблокады Калининградской области, может возникнуть конфликт в Балтийском регионе. А так на Прибалтику Россия нападать не собирается и не будет, — еще раз подчеркнул собеседник.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Запад оправдывает свою милитаризацию словами об агрессии России. Так он прокомментировал слова экс-директора Королевского объединенного института оборонных исследований Майкла Кларка о якобы готовности РФ вторгнуться в Прибалтику.