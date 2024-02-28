«Дальше земля к обороне не готова»: Сладков о прорыве защиты ВСУ Военкор Сладков: наступление ВС РФ развивается из-за неготовности ВСУ к обороне

Фото: МО Украины

ВС России «проткнули» защиту ВСУ и ведут успешное наступление, заявил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, Украина оказалась не готова к обороне, хотя ей никто не мешал.

Мы проткнули защиту Украины, а дальше земля к обороне не готова. Мы не просто хватаем слабые города, мы забираем опорные пункты, обеспечивая свои охваты укрепленных пунктов и городов-крепостей врага. Вы поняли тенденцию? Чем дальше, тем быстрее. Враг пытается зацепиться за какие-то селами высоты — безрезультатно. А кто мешал ВСУ строить оборону? Никто, — написал Сладков.

В феврале 2024 года на пост главкома ВСУ был назначен Александр Сырский. После этого ВСУ отступили из Авдеевки и ряда населенных пунктов, расположенных в этом районе.

Сладков предположил, что причиной отставки экс-главкома ВСУ Валерия Залужного стало требование Киева предоставить план боевых действий на 2024 год. Проблема, по его словам, была в том, что главкому ВСУ не предоставили исходные данные о ресурсах, которыми можно распоряжаться. В итоге Залужный составил «дорогой» план, который Киев отклонил.

Ранее Сладков заявил, что мог бы организовать отдельную медицинскую площадку для приема украинских военнопленных, чтобы делать сюжеты о том, как им оказывают помощь в армии России. По его словам, он скоммутировал бы несколько мониторов и компьютеров, чтобы раненые солдаты ВСУ могли «на весь мир» пообщаться со своими родственниками с Украины.