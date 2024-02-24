«Требовали план»: Сладков раскрыл, почему Залужный «послал» офис Зеленского Сладков допустил, что Залужный уволился из-за отказа в непомерном финансировании

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Военкор Александр Сладков поделился в своем Telegram-канале новой версией причин смены руководства ВСУ, допустив, что причиной стали деньги. Журналист предположил, что Валерий Залужный подал в отставку после того, как в офисе президента Украины Владимира Зеленского отклонили слишком непомерный бюджет, запрошенный на 2024 год.

У меня нет доказательств, одни предположения. Родились они от информации о том, что от главкома Залужного и его Генштаба требовали план войны на 2024 год. Причем требовали придумать без исходных данных о боевом и тыловом обеспечении: «Вы сформулируйте, а мы, гражданские, уже под это будем просить деньги». И тогда Залужный сам предположил бюджет и выдал на-гора несусветные цифры, которые никто никогда Украине не даст, — написал Сладков.

По его словам, Залужный либо сразу «послал» офис президента, либо просто отказался составить «более реальное» финансовое задание для партнеров. При этом бывший главком ВСУ мог понимать, что даже такой, более скромный бюджет выдадут «уже сильно разворованным», считает журналист.

Без денег у Киева войны не получится. У Москвы деньги есть, — заключил он.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. На эту должность назначили Александра Сырского. В тот же день Залужному присвоили звание Героя Украины.

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что кадровые перестановки, которые начались в рядах Вооруженных сил Украины, похожи на чистку неугодных. По его словам, отставка коснулась в первую очередь тех, кто имел влияние на народ и не устраивал лично Зеленского.