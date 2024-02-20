Сладков дал совет, как поступить с пленными бойцами ВСУ в Авдеевке Сладков предложил показать плененных в Авдеевке украинских военных на весь мир

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале предложил показать украинских военных, попавших в плен в Авдеевке, на весь мир. Он считает, для этого подошла бы единая медицинская площадка, куда бы свозились все раненые солдаты ВСУ.

Я бы организовал отдельную медицинскую площадку для приема брошенных украинских военных, и гнал бы сюжеты об оказании им помощи армией России. Я бы скоммутировал на этой площадке несколько мониторов и компьютеров, по которым каждый брошенный раненый смог бы на весь мир пообщаться со своими родственниками на Украине, — пишет журналист.

Здоровых пленных Сладков предложил «провести через видеокамеру», чтобы каждый «передал привет своему командованию, которое якобы организовало их выход».

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщил, что в Авдеевке могли находиться тайные захоронения и пыточные ВСУ. По его словам, есть информация, что местных жителей отводили в специальные места по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для документального подтверждения этих сведений необходимо провести работу с гражданами, которые выходят из города, уточнил он.