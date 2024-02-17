Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки под полный контроль России

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Авдеевки, расположенной на территории Донецкой Народной Республики, под полный контроль российских вооруженных сил, сообщили в Минобороны. Там отметили также, что войска группировки «Центр» продолжают наступательные действия.

Сегодня в Кремле министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевки Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины, — говорится в заявлении ведомства.

По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратных километра. При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации министерства, составили более 1500 человек. В ведомстве пояснили, что продвижение российских войск не предавалось огласке до полного взятия города под контроль РФ.

Ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сказал, что бои за Авдеевку нельзя считать легкой прогулкой по Монмартру, а противника не стоит недооценивать. По словам военного, за этот город сражается большое количество бойцов, которые прежде служили под его началом.