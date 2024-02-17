Ходаковский сравнил бои за Авдеевку с прогулкой Ходаковский назвал бои за Авдеевку совсем не легкой прогулкой по Монмартру

Фото: МО РФ

Бои за Авдеевку нельзя считать легкой прогулкой по Монмартру, а противника (ВСУ) не стоит недооценивать, заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. По словам военного, за этот город сражается большое количество военных, которые ранее служили под его началом.

Ходаковский, говоря о событиях в Авдеевке, вспомнил момент из интервью президента Владимира Путина, где он рассказывал про украинских военных, оказавшихся в окружении. Когда им предложили сдаться, они ответили: «Русские не сдаются». Впоследствии они все погибли.

Из этого президент сделал вывод, что многие даже в воюющей против нас среде продолжают считать себя русскими, — история красивая и показывающая не только то, на чем сделал акцент президент, но и то, что противник у нас серьезный, — пояснил командир.

Ходаковский заявил, что неверно говорить о том, что украинские силы, отступающие из Авдеевки, могут воевать только с мирным населением. Ведь если бы это утверждение было правильным, то ситуация на поле боя складывалась бы иначе.

Но тем ценнее результат, чем упорнее противник сопротивляется. Я знаю, что бои за Авдеевку — не легкая прогулка по Монмартру. Там воюют многие из тех, кто служил под моим началом, и я прекрасно осведомлен о цене наших усилий, — добавил он.

Ранее замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил о тяжелом отступлении украинских сил из Авдеевки. Он заявил, что решение хоть и правильно, но сложно реализуемо и сопряжено с целым рядом серьезных проблем.