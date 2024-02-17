Офицер ВСУ раскрыл проблемы при отступлении из Авдеевки Замкомандира бригады ВСУ Жорин назвал выход из Авдеевки сложной задачей

Фото: МО Украины

Реализовать отступление ВСУ из Авдеевки будет очень сложно, заявил замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин. По его словам, выход из населенного пункта является правильным решением, однако на практике он сопряжен с рядом проблем, передает «Страна.ua».

Выход из Авдеевки — это было правильное и логичное решение. Но очень сложное в реализации. Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои, — отметил он.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что его подразделения продолжают оставлять позиции в Авдеевке. Он также признался, что во время выхода несколько бойцов ВСУ попали в плен. Незадолго до этого Тарнавский говорил, что для украинских сил в населенном пункте подготовлены новые позиции. Ситуацию в Авдеевке военный тогда оценил как «сложную, но контролируемую».

Украинское командование приняло решение об отступлении из Авдеевки 16 февраля. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что это продуманный отход. Однако советник главы ДНР Ян Гагин констатировал, что происходящее больше похоже на бегство — украинские военные бросают раненых, а множество подразделений остаются забытыми.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что причина выхода войск Украины из Авдеевки кроется в недостаточной помощи западных партнеров, а также в «искусственном» дефиците боеприпасов.