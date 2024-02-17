В ДНР опровергли слова Сырского о выходе ВСУ из Авдеевки Советник главы ДНР Гагин: ВСУ бегут из Авдеевки и бросают раненых

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Александр Сырский

Украинские военные спешно покидают позиции в Авдеевке, выходя разрозненными группами и бросая раненых, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, происходящее не похоже на плановый отход, о чем ранее говорил главком ВСУ Александр Сырский, а выглядит как бегство, передает РИА Новости.

То есть это не то, что Сырский написал, что будем выходить. Ничего подобного. То, что происходит сейчас, — это бегство, — пояснил советник.

Ян Гагин также отметил, что ВСУ покидают Авдеевку в хаотичном порядке, забытыми остаются как одиночные бойцы, так и целые подразделения. При этом украинские военные бросают своих раненых, им по мере подхода к рубежам оказывают помощь российские военные. Тем не менее, подчеркнул он, пока рано говорить о том, что Авдеевка перешла под контроль российских сил.

Есть подразделения, одиночные бойцы, техника — да, действительно, они выходят. Там куча забытых подразделений — маленьких и больших, которые сопротивляются, кто сдается, — уточнил он.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов заявил, что последним рубежом ВСУ в Авдеевке является населенный пункт Очеретино, находящийся в 10 км к западу от города. Он уверен, что взятие этого населенного пункта позволит значительно уменьшить обстрелы ВСУ в данном районе.