Стало известно, где находится последний рубеж обороны ВСУ вокруг Авдеевки Военэксперт Прохватилов: войска ВСУ стоят в 10 километрах западнее Авдеевки

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины находятся в районе населенного пункта Очеретино, что в 10 километрах западнее Авдеевки, заявил NEWS.ru военный эксперт Владимир Прохватилов. Он добавил, что положение украинской армии может ухудшиться, в случае если Вашингтон не одобрит новый пакет помощи Киеву.

Многое зависит от поддержки США, если они не одобрят новый пакет помощи, положение ВСУ ухудшится. Да, по последним сообщениям, ВСУ уходят из Авдеевки. Но их войска стояли и стоят в 10 км западнее, на реке Волчьей, в районе населенного пункта Очеретино, — отметил собеседник.

По словам Прохватилова, если не взять под контроль Очеретино и не сбросить ВСУ с рубежа на Волчьей, обстрелы продолжатся. Он добавил, что для ВС России это на данный момент одна из главных задач.

Сейчас Зеленский последовал рекомендации Сырского, у ВСУ нет ресурсов упираться рогом в каждый укрепрайон, — заключил эксперт.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки ночью 17 февраля. Он написал, что принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат. По словам военного, украинские войска перейдут к обороне на более выгодных рубежах.