Главком ВСУ объявил о выводе подразделений из Авдеевки

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он написал, что принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат.

Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и [ради] сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах, — указал главком.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что его подразделения продолжают оставлять позиции в Авдеевке. Он также признался, что во время выхода несколько бойцов ВСУ попали в плен. Незадолго до этого Тарнавский говорил, что для украинских сил в населенном пункте подготовлены новые позиции. Ситуацию в Авдеевке военный тогда оценил как «сложную, но контролируемую».

В свою очередь Telegram-канал «360» информировал, что российские военные продвинулись к центру Авдеевки. По данным канала, подразделение «Черные Барсы» взяло под контроль городской парк и поликлинику. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.