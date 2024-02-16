«360»: российские войска продвинулись к центру Авдеевки

Фото: МО РФ

Telegram-канал «360» сообщил, что российские военные продвинулись к центру Авдеевки, расположенной на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). По информации канала, подразделение «Черные Барсы» взяло под контроль городской парк и поликлинику. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

Там же опубликовано видео, на котором, как заявляет «360», российские бойцы водружают флаги Тувы и Минобороны на монумент героям Великой Отечественной войны.

Ранее в украинском Генштабе проинформировали, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «осуществляют маневры на угрожающих направлениях» в районе Авдеевки. При этом подразделения российской армии в ходе активных штурмовых действий в городе замыкают котел вокруг укрепленного района ВСУ «Зенит».

Также стало известно, что бойцы ВСУ отступили из укрепрайона «Зенит» на юге от Авдеевки. Решение отойти было принято для сохранения личного состава.

В Пентагоне отмечали, что ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений для ВСУ. По словам высокопоставленной представительницы оборонного ведомства, США и союзники понимают, что без $60 млрд, выделение которых не может согласовать конгресс, у украинской армии нет шансов против ВС России.