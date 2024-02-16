В Пентагоне охарактеризовали ситуацию в Авдеевке В Пентагоне назвали ситуацию в Авдеевке предвестником новых поражений ВСУ

Фото: МО Украины

Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений для ВСУ, заявила журналистам высокопоставленная представительница Пентагона, передает РИА Новости. По ее словам, США и союзники понимают, что без $60 млрд, выделение которых не может согласовать конгресс, у украинской армии нет шансов против ВС России.

Мы видим, что у украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестие того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования. <...> Будет много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы, — сказала чиновник.

Ранее командование ВСУ перебросило на оборону Авдеевки одну из лучших бригад украинской армии. Речь шла о 3-й отдельной штурмовой бригаде. Это единственная сухопутная боевая бригада, которая еще на прошлой неделе находилась в резерве на востоке Украины.

До этого в украинском Генштабе сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины «осуществляют маневры на угрожающих направлениях» в районе Авдеевки. При этом подразделения российской армии в ходе активных штурмовых действий в Авдеевке замыкают котел вокруг укрепленного района ВСУ «Зенит».

Позже стало известно, что бойцы ВСУ отступили из укрепрайона «Зенит» на юге от Авдеевки. Решение отойти было принято для сохранения личного состава. Известно также, что ВСУ продолжают перегруппировку войск и усиливают подразделения.