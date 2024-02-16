Стало известно об отступлении бойцов ВСУ в Авдеевке Генерал Тарнавский: украинские бойцы отойдут с позиции «Зенит» в Авдеевке

Фото: МО Украины

Бойцы ВСУ отступили из укрепрайона «Зенит» на юге от Авдеевки, сообщил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, передает «РБК-Украина». Он отметил, что решение отойти было принято для сохранения личного состава, и добавил, что ВСУ продолжают перегруппировку войск и усиливают подразделения.

После многих месяцев противостояния командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки, — сообщил генерал Тарнавский.

Telegram-канал «Шторм.Осетия» сообщил, что «котел» в Авдеевке «захлопнулся». По мнению военкоров, для тех, кто остался внутри, теперь две дороги — смерть или плен.

Ранее в украинском Генштабе сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины «осуществляют маневры на угрожающих направлениях» в районе Авдеевки. При этом подразделения российской армии в ходе активных штурмовых действий в Авдеевке замыкают котел вокруг укрепленного района ВСУ «Зенит». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские источники. По информации канала, наступление на укрепрайон ведется с четырех направлений. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.