Появились кадры жилого дома в Екатеринбурге, в который врезался БПЛА

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры жилого дома, в который врезался беспилотник. В результате происшествия на верхних этажах выбиты стекла.

Также в небо стал уходить густой столб дыма. Как пишет канал, местные жители услышали взрыв в 07:30 по местному времени (05:30 мск).

После атаки БПЛА на Екатеринбург было эвакуировано 50 человек, написал губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, в результате атаки был поврежден жилой дом.

Ранее в Калуге в результате падения обломков БПЛА повреждены кровли трех многоквартирных домов, сообщил глава региона Вячеслав Шапша. По его словам, пострадавших нет.

До этого губернатор Калужской области сообщил, что после падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории производственного предприятия. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших, по его словам, нет.