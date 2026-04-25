25 апреля 2026 в 06:46

Один из трех выживших под лавиной в Бурятии госпитализирован

Один из трех туристов, выживших после схода лавины в горах Бурятии, был госпитализирован, заявили в республиканском агентстве по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Двое остальных переведены на амбулаторное лечение.

По данным ведомства, все трое мужчин смогли выбраться из-под снежной массы самостоятельно. Они эвакуированы с места происшествия до моста через реку Белый Иркут. Сейчас пострадавшие переданы врачам.

Все трое доставлены в Тункинскую центральную районную больницу в населенном пункте Кырен. По результатам осмотра один человек госпитализирован, двое переведены на амбулаторное лечение, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что найденным туристом оказалась женщина 1984 года рождения. На тот момент судьба троих мужчин была неизвестна. Тогда выдвигали предположение, что они могли находиться под снежной массой.

До этого сообщалось, что двое из троих погибших на горе Мунку-Сардык в Бурятии были туристами. Еще один, как позже выяснилось, работал инструктором-проводником. В уголовном деле по факту трагедии фигурируют трое обвиняемых.

