План «Ковер» впервые ввели в Курганской области

Режим «Ковер» впервые ввели на территории Курганской области после недавней атаки дронов ВСУ на жилой дом в Екатеринбурге, сообщила администрация региона в своем канале в МАКСе. Рядом с Курганом пролетов БПЛА зафиксировано не было, объявлен режим «Угроза беспилотной опасности».

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога предупредил, что регионы Урала оказались в зоне досягаемости ударов со стороны украинских беспилотников. По его словам, Киев не способен добиться успеха на поле боя, поэтому прибегает к подлым ударам по гражданским объектам.

До этого стало известно, что в ночь на 25 апреля дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили почти 130 украинских БПЛА в небе над Россией. По информации Министерства обороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подверглись сразу 14 регионов страны.