Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 08:08

План «Ковер» впервые ввели в Курганской области

В Курганской области полностью закрыли воздушное пространство

Подписывайтесь на нас в MAX

Режим «Ковер» впервые ввели на территории Курганской области после недавней атаки дронов ВСУ на жилой дом в Екатеринбурге, сообщила администрация региона в своем канале в МАКСе. Рядом с Курганом пролетов БПЛА зафиксировано не было, объявлен режим «Угроза беспилотной опасности».

На территории Курганской области пролета беспилотников на данный момент не зафиксировано, введен режим «Угроза беспилотной опасности», режим «Ковер», работают дежурные службы и силовые ведомства, — указано в сообщении.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога предупредил, что регионы Урала оказались в зоне досягаемости ударов со стороны украинских беспилотников. По его словам, Киев не способен добиться успеха на поле боя, поэтому прибегает к подлым ударам по гражданским объектам.

До этого стало известно, что в ночь на 25 апреля дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили почти 130 украинских БПЛА в небе над Россией. По информации Министерства обороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подверглись сразу 14 регионов страны.

Регионы
Курганская область
Екатеринбург
беспилотники
атаки ВСУ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.