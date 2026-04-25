В Эстонии предложили новый способ финансирования Украины

Politico: Эстония предложила финансировать Украину за счет пошлин против РФ

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал Европу оказывать финансовую помощь Украине за счет пошлин на российские товары. Он отметил, что эту тему уже обсуждают в ЕС. По его мнению, которое приводит издание Politico, €210 млрд (18,5 трлн рублей) замороженных активов РФ будет недостаточно.

Ранее сообщалось, что Евросоюз оставляет за собой право использовать российские замороженные активы. В частности, они могут применяться для погашения кредита Украине в размере €90 млрд (7,9 трлн рублей).

22 апреля постоянные представители стран ЕС на встрече в Брюсселе согласовали 20-й пакет санкций против России, а также договорились о выделении Украине кредита на €90 млрд. Решение было принято по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.

В свою очередь председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер выразила мнение, что у Киева не хватит средств для возврата кредита Евросоюзу. Она считает, что руководители стран ЕС пытаются показать своим гражданам, что эти кредиты были возвратными.

