25 апреля 2026 в 08:26

Стало известно о взрывах в районе военной части ВСУ под Харьковом

Подпольщик Лебедев: в районе военной части ВСУ под Харьковом прогремели взрывы

Фото: Социальные сети
Взрывы раздались в районе военной части ВСУ в городе Богодухове Харьковской области, заявил в беседе с РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, медперсонал местной больницы в срочном порядке вызвали на работу из‑за большого потока раненых.

В 01:30 25 апреля взрывалось со стороны военной части на западе Богодухова. Врачей, отработавших смены, вызывали из дома, присылая за ними военные машины, — подчеркнул Лебедев.

Он добавил, что нескольких тяжелораненых пациентов вывезли в Харьков. Подпольщик уточнил, что на территории этой военной части украинских мобилизованных обучали обращению с военной техникой стран НАТО.

Ранее в Днепропетровске вновь прогремели взрывы. Как сообщил местный телеканал, в регионе действует режим воздушной тревоги. Сирены также звучат в Киевской и Одесской областях.

До этого стало известно, что ночью 25 апреля серия взрывов прогремела в городе Шостке Сумской области на севере Украины. По словам очевидцев, в городе раздались более 20 оглушительных хлопков.

