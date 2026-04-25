25 апреля 2026 в 07:41

Командир рассказал о тактике засад дронов против ВСУ

РИА Новости: операторы российских БПЛА ожидают бойцов ВСУ в засадах

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Операторы беспилотных систем группировки «Север» применяют тактику засад и могут заранее занимать позиции, включая посадку FPV-дронов на землю в ожидании противника, сообщил РИА Новости командир расчета ударных дронов с позывным Игла. Он рассказал, что его подразделение ежедневно мониторит маршруты снабжения противника и наносит удары FPV-дронами.

Постоянно дежурим в районе, где возможно движение противника. В случае необходимости даже можем аккуратно посадить дрон и ждать, когда появится противник, — сказал Игла.

По его словам, беспилотники оснащаются осколочно-фугасной или кумулятивной боевой частью. Поражение техники осложняет снабжение украинских подразделений на линии соприкосновения и влияет на их возможности.

По его данным, специалисты подразделений беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» за прошедшую неделю уничтожили более 15 автомобилей и пять робототехнических комплексов ВСУ. Техника использовалась для доставки грузов и личного состава в Харьковской области.

Ранее силы ПВО за минувшую ночь отразили воздушную атаку ВСУ в четырех районах Ростовской области. Удалось ликвидировать около 10 украинских беспилотников.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
