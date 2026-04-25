25 апреля 2026 в 07:02

США заявили об уничтожении судна с наркотиками

США уничтожили лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

США атаковали лодку, на которой, по их данным, находились предполагаемые участники наркотрафика, сообщил Южный командный центр Пентагона. Разведка подтвердила движение плавсредства по маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана.

Разведка подтвердила, что плавсредство перемещалось по путям наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по перевозке наркотиков, — отмечается в сообщении.

В результате удара, как стало известно, погибли двое мужчин. Отмечается, что их считают участниками перевозки запрещенных веществ. Уточняется, что американские военнослужащие в ходе операции не пострадали.

Ранее Корпус стражей Исламской революции задержал судно Epaminondas. Его связывают с использованием американской армией. Инцидент произошел на фоне сообщений о нарушениях в сфере морского судоходства. За последние полгода судно, шедшее под флагом Либерии, часто заходило в порты США. Также отмечается, что в КСИР сообщили о его задержании по причине постоянных нарушений.

США
Тихий океан
происшествие
Пентагон
