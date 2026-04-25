Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 06:33

Атака на Екатеринбург 25 апреля: дрон врезался в высотку, есть ли жертвы

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины утром 25 апреля атаковали Екатеринбург с помощью беспилотников. Что об этом известно, какие разрушения, есть ли жертвы?

Что известно об атаке ВСУ на Екатеринбург 25 апреля

Жилой дом поврежден в результате атаки БПЛА в Екатеринбурге, сообщил глава Свердловской области Денис Паслер в Telegram-канале. По его словам, на регион была совершена атака вражеских дронов.

«Несколько минут назад на Екатеринбург была совершена атака БПЛА. Поврежден жилой дом. На месте происшествия работают специалисты спасательных служб. Эвакуировано 50 человек. Информация уточняется. В области действует режим „Ковер“. Закрыто воздушное пространство на всех высотах. Работают системы ПВО», — сказано в заявлении.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы. Из поврежденного дома эвакуированы 50 человек. Также Паслер предупредил, что в Свердловской области действует план «Ковер», в региона работаю системы противовоздушной обороны.

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг). В безопасном месте нужно оставаться до сигнала „Отбой опасности атаки БПЛА“», — написал Паслер.

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры жилого дома, в который врезался беспилотник. В результате происшествия на верхних этажах выбиты стекла.

Также в небо стал уходить густой столб дыма. Как пишет канал, местные жители услышали взрыв в 07:30 по местному времени (05:30 мск).

Кроме того, Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово). Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

Какие еще регионы атаковали ВСУ в ночь на 25 апреля

В Воронежской области средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев в соцсети МАКС. По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

«Дежурными силами ПВО в небе над двумя городами и одним из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

В Калуге в результате падения обломков БПЛА повреждены кровли трех многоквартирных домов, сообщил глава региона Вячеслав Шапша в соцсети МАКС. По его словам, пострадавших нет.

«Осколками сбитого сегодня вечером над Калугой БПЛА причинены незначительные повреждения кровлям трех многоквартирных домов. <…> На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет», — написал Шапша.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.