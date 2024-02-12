Киев перебросил в Авдеевку одну из лучших бригад ВСУ Forbes: Киев перебросил в Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины могло перебросить на оборону Авдеевки одну из лучших бригад украинской армии, сообщает Forbes. Речь, по данным издания, может идти о 3-й штурмовой бригаде. Это единственная сухопутная боевая бригада, которая еще на прошлой неделе находилась в резерве на востоке Украины, говорится в материале.

И есть веские основания полагать, что они укрепляют Авдеевку, которая в настоящее время является местом зимнего наступления России, одной из лучших бригад украинской армии, — отмечается в публикации.

О том, что ВСУ направили в Авдеевку новые силы, ранее сообщил командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. Таким образом Киев рассчитывает удержать позиции в этом районе, где подразделениям ВСУ приходится сталкиваться с натиском российской пехоты и бронетехники. Свежие силы, по словам Тарнавского, уже вступили в бой.

До этого стало известно о ликвидированных в Авдеевке за день трех женщинах, которые служили в рядах ВСУ. По данным Telegram-канала «Шепот фронта», одной из них стала Наталья Бокоч, которая погибла 10 февраля.

Ранее сообщалось, что на Кременском направлении ВС РФ впервые столкнулись с женской ротой ВСУ. Украинское подразделение, вероятно, состоит из добровольцев, носит название К-2 и приписано к 54-й бригаде ВСУ.