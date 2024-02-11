В Авдеевке за день погибли три женщины из рядов ВСУ В Авдеевке ликвидировали военнослужащую ВСУ Наталью Бокоч

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Telegram-канал «Шепот фронта» сообщает о третьей ликвидированной за день девушке, служившей в рядах Вооруженных сил Украины. По данным канала, ее звали Наталья Бокоч, ее убили 10 февраля. Канал уточняет, что в этот день были убиты еще две девушки из ВСУ 1993 и 2001 года рождения.

В Авдеевке ликвидирована третья женщина за сегодня — Наталья Бокоч из г.Хуст... 10.02.2024, — следует из публикации канала.

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил, что на Кременском направлении ВС РФ впервые столкнулись с женской ротой ВСУ. По его словам, украинское подразделение, вероятно, состоит из добровольцев, носит название К-2 и приписано к 54-й бригаде ВСУ. Боец признался, что женщины-военнослужащие хорошо владеют беспилотниками, а оценить их снайперскую работу пока не успели.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» в конце января сообщил, что российские военные в зоне СВО на Украине ликвидировали женщину-наемника из Германии Диану Савиту Вагнер с позывным Змея. Как уточнил канал, 36-летняя Вагнер служила в националистическом батальоне «Карпатская сечь» и Интернациональном легионе.