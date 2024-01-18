ВС РФ столкнулись с женской ротой ВСУ в зоне СВО: сводка военкоров сегодня

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Женская рота ВСУ на Кременском направлении, текущая ситуация в зоне проведения спецоперации, поставки французских боеприпасов AASM для Украины, обстановка на левом берегу Днепра и в Крынках — российские военкоры сегодня в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«Украина никак не может определиться, что делать: наступать весной или теперь же садиться в глухую оборону. На оба варианта денег у Киева не хватит. Больше шансов протянуть подольше в обороне. Не исключено, что Украина попробует сделать старый трюк — уговорить всех на перемирие и попытаться набраться сил для очередного „контрнаступа“. Я четко формулирую: Украина не сдержала ни одного данного слова, не выдержала ни одно перемирие. Донбасс и Киев договаривались в Минске не стрелять. Перемирия были „школьными“, „новогодними“, „пасхальными“, „хлебными“ — Украина их нарушала. И на Минской площадке саботировала принятие решения о совместном выявлении и наказании виновных. С Украиной о чем-либо договариваться бесполезно. Украинцы слово не держат», — отметил военкор.

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«Франция с января начнет поставлять Украине по 50 планирующих авиабомб AASM в месяц в течение всего года, заявил министр обороны республики. AASM „Хаммер“ — это высокоточный боеприпас всепогодного действия, запускаемый вне зоны действия ПВО противника и разработанный в начале 2000-х годов компанией „Сежем“ (Sagem), ныне „Сафран Элетроникс энд Дифенс“. Он представляет собой модульную систему, состоящую из переднего комплекта наведения и комплекта увеличения дальности стрельбы, установленного в задней части боеприпаса-авиабомбы воздушного базирования. В настоящее время на рынке доступны две версии этого боеприпаса: „Хаммер-250“, в котором комплекты наведения и повышения дальности устанавливаются на бронебойную авиабомбу Mk 82 или массой 227 кг, и „Хаммер-1000“, где за основу берется бомба BLU-109 или Mk 84 массой 907 кг», — написал он.

Фото: Killersurprise64/Public Domain/wikipedia/commons AASM

По словам Руденко, в то время как менее габаритный «Хаммер» предназначен для поражения транспортных средств, зданий или укреплений, боеприпас увеличенного размера благодаря четырехкратной взрывной нагрузке применяется для уничтожения мостов, аэродромов, кораблей или укрепленных целей.

«Согласно компании „Сафран“, для „Хаммера“ разрабатывается новый двигатель, который существенно увеличит дальность боеприпаса. Имеющиеся в настоящее время возможности обеспечивают дальность от 50 до 70 км. При этом 70 км достигается при сбросе с очень большой высоты — около 15 000 метров», — добавил военкор.

Что за женская рота ВСУ появилась в зоне СВО

Боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал РИА Новости, что ВС РФ столкнулись на Кременском направлении с ротой ВСУ, состоящей из одних женщин.

«Они завели сейчас 111-ю бригаду территориальной обороны, „Азов“ (запрещенная в России террористическая организация) — подмога пришла к 12-й бригаде СПН. Много разных заходит. Самое удивительное — это, конечно, женская рота на „болото“ зашла, состоящая исключительно из женщин», — отметил Аид.

По его словам, женское подразделение, предположительно, состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ.

Фото: МО Украины

«С таким мы еще не сталкивались, конечно. Думали, может, акустические ловушки, может, кажется, а потом радиоперехваты послушали, и да, там женщины стоят. Ну, они хорошие специалисты БПЛА. Снайперскую работу тяжело оценить, пока что мы с ними ведем „переписку“ снайперскими выстрелами, с помощью БПЛА, артиллерии. Ну, когда пойдем на штурм, посмотрим, как они себя поведут», — добавил боец.

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«Хотелось бы напомнить, как сейчас выглядят Крынки, где ВСУ удерживают плацдарм. Вернее, то, что от них осталось. Хотя плацдармом это кладбище украинцев назвать можно с натяжкой. Никакого развития действия ВСУ на нашем берегу Днепра не получили и, скорее всего, уже не получат. Украинским солдатам остается только тонуть в холодных водах реки при попытке к переправе либо умирать в уцелевших подвалах Крынок. И все ради того, чтобы в очередной западной газете вышла очередная статья, дающая повод надеяться, что дела у ВСУ идут неплохо. Но это не значит, что для наших парней бои под Крынками — это легкая прогулка. Вражеская артиллерия продолжает работать с правого берега Днепра, а дроны-камикадзе тут летают в таких количествах, каких, скорее всего, не найти больше ни на одном участке фронта. И выбить противника с нашего берега окончательно будет очень непросто. Но, несмотря на это, ВС РФ крепко держат противника в западне, в которую он сам залез и продолжает лезть день ото дня», — добавил источник.

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