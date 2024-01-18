Что за ракета «Точка-У», которой ВСУ атакуют российские города

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Военнослужащий РФ у осколков ракеты ТРК «Точка-У»

Российские средства ПВО 17 января сбили над Брянской областью две тактические ракеты комплекса «Точка-У», сообщили в Минобороны РФ. Что известно о данном вооружении, которое используют ВСУ?

Какой главный недостаток ракетного комплекса «Точка-У»

«Точка-У» — это советский тактический ракетный комплекс, который начал поступать на вооружение в 1989 году. Разработка была начата по постановлению Совета министров от 4 марта 1968 года. Головным исполнителем по теме было назначено Коломенское КБ машиностроения, а главным конструктором — Сергей Непобедимый. Комплекс был официально принят на вооружение Советской армии в 1976 году.

В отличие от предыдущих советских ракетных комплексов «Точка-У» является управляемой ракетой, обеспечивающей круговое возможное отклонение около 150 м.

Комплекс имеет существенный недостаток — малую дальность стрельбы: 15–120 км. Комплекс использует ракеты с боеголовками массой 482 кг.

Что входит в состав ракетного комплекса «Точка-У»

Ракета 9М79М с различными типами боевых частей

Пусковая установка 9П129 или 9П129-1М

Транспортно-зарядная машина 9Т218 или 9Т128-1

Транспортная машина 9Т222 или 9Т238

Автоматизированная контрольно-испытательная машина 9В819 или 9В819-1

Машина технического обслуживания 9В844 или 9В844М

Комплект арсенального оборудования 9Ф370-1

В расчет пусковой установки входят четыре человека: начальник расчета, заместитель начальника расчета, механик-водитель и оператор.

Что говорит военный эксперт про ракеты «Точка-У»

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что Украина стала использовать ракеты «Точка-У», потому что западное вооружение заканчивается.

«Ракеты „Точка-У“ долго были основными в России, потом у нас появился „Искандер“, а „Точка-У“ осталась на Украине. <...> То, что „Точку-У“ начали использовать снова, говорит о том, что есть большая проблема с западными ракетами. Думаю, ВСУ приходится использовать остатки», — пояснил он.

Дандыкин подчеркнул, что ракеты «Точка-У» летят по достаточно сложной траектории на высокой скорости, но российские специалисты уже приспособились сбивать их при помощи систем ПВО.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ВСУ пытаются нанести удары по территории РФ ракетами «Точка-У»

17 января в Минобороны сообщили, что ВСУ пытались совершить атаку при помощи ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории Брянской области.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены две тактические ракеты и перехвачены три украинских БПЛА над территорией Брянской области», — пояснили в ведомстве.

15 января в российском военном ведомстве рассказали, что в небе над Курской областью были уничтожены три ракеты комплекса «Точка-У».

«Сегодня ночью была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО в небе над Курской областью были уничтожены три ракеты ТРК „Точка-У“», — отметили в ведомстве.

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