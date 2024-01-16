Военный эксперт заявил о нехватке западных ракет у ВСУ Капитан Дандыкин: ВСУ стали использовать «Точки-У» из-за дефицита западных ракет

Фото: МО Украины

ВСУ вновь начали использовать ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», что может говорить о дефиците западной техники у украинских военнослужащих, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт отметил, что ВСУ, скорее всего, приходится использовать остатки вооружения.

Ракеты «Точка-У» долго были основными в России, потом у нас появился «Искандер», а «Точка-У» осталась на Украине. <...> То, что «Точку-У» начали использовать снова, говорит о том, что есть большая проблема с западными ракетами. Думаю, ВСУ приходится использовать остатки, — отметил Дандыкин.

По его словам, ракеты «Точка-У» летят по достаточно сложной траектории на высокой скорости, но российская сторона уже приспособилась сбивать их при помощи систем ПВО. Дандыкин подчеркнул, что ВСУ применяют кассетные боеприпасы. Поэтому, если бы ПВО не могли противостоять данным ракетным комплексам, было бы большое количество жертв среди мирного населения, заключил эксперт.

Дандыкин ранее рассказал, что западные страны сократили поставки тяжелой техники Украине из-за неудачного контрнаступления ВСУ. По его словам, Киев не оправдал ожиданий западных партнеров. Кроме того, большая часть поставленной техники была потеряна во время боев.