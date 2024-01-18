Пугачева и Галкин: последние новости 18 января, где живут, возвращение в РФ

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не выходят на связь с общественностью около месяца. Что известно о жизни супругов, какие последние новости выходили о них?

Переедут ли Пугачева и Галкин в США

Пугачева и Галкин с декабря не сообщают о своем местонахождении. Как сообщил ведущий YouTube-шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов, семья артистов собирается перебраться на постоянное место жительства в США.

По данным KP.RU, у исполнительницы есть две квартиры в Нью-Йорке, одна из которых была оформлена на внука — музыканта Никиту Преснякова. На кого записаны вторые апартаменты — неизвестно.

Когда Пугачева может вернуться в Россию

Певец Александр Буйнов сообщил, что Алла Пугачева может вернуться в Россию на постоянное место жительства после окончания спецоперации. При этом он не исключает, что артистка еще наведается на родину с краткосрочным визитом.

«Пока идет спецоперация, Пугачева не планирует возвращаться в Россию. Да, она прилетала в конце ушедшего года, но меньше чем на сутки, сделала все свои дела — и уехала. Никого из ближайшего окружения не повидала! Нам, самым верным друзьям, даже не подала никакого знака, что приедет!» — отметил исполнитель.

Что известно о проблемах Галкина с концертами

Максим Галкин с 24 января должен был возобновить гастроли. Сначала комик планировал дать концерты в Таиланде, позднее — на Бали и в городах Австралии.

15 января стало известно, что выступления юмориста в курортных городах Паттайя и Пхукет были отменены. По данным ТАСС, местное правительство жестко реагирует на политические высказывания артистов во время мероприятий, что могло привести к срыву концертов комика. При этом на официальном сайте Максима Галкина до сих пор можно найти анонс выступлений.

Более того, шоумен отказался выступать в Дубае, сообщает Telegram-канал Mash. Главными причинами этого источник называет недавний штраф юмористу от правительства ОАЭ за антироссийские высказывания, а также опасение получить новые взыскания и запрет на въезд из-за политизированной программы.

Что рассказала Сенчукова о Пугачевой и Галкине

Певица Наталья Сенчукова рассказала, что хорошо относилась к Алле Пугачевой и Максиму Галкину, однако разница в политических взглядах изменила ее мнение. Артистка призналась, что после отъезда супругов за границу пыталась связаться с комиком и узнать причину его критики в адрес РФ.

«Мы, конечно, были просто в шоке, когда, значит, услышали, что пишет Галкин... Я даже его оправдывала, писала ему: „Посмотри, ты не туда смотришь. Это же не то написано, там затерто, а ты это выставляешь!“ То есть я думала, что он чего-то не понимает», — заявила она в программе «Легенда» на канале RTVI.

К мнению исполнительницы присоединился ее муж, солист группы «Дюна» Виктор Рыбин. Он осудил Аллу Пугачеву за слова о «холопах и рабах» и заверил, что их с Сенчуковой политическая и гражданская позиция «не наигранная».

«Они никогда не были на Донбассе — им по фигу было, а мы были. Мы общались с людьми с этими, понимаете? А они не ездили никуда. Все боялись, что „ах, в Крым, на Украину не пустят, что украинцы скажут?“ Понимаете? А мы не боялись ничего», — добавила певица.

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