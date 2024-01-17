Пугачева и Галкин: последние новости 17 января, где сейчас, скандалы, США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин, Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) остаются за границей вместе с детьми. Какие известны последние новости о них?

Что известно о местонахождении Пугачевой и Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин долгое время не выходили на связь с общественностью в социальных сетях и после посещения юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле в середине декабря не сообщали о своем местонахождении.

По данным KP.RU, после новогодних праздников семья артистов вместе с детьми — двойняшками Лизой и Гарри — должна была переехать в Великобританию. Однако, как сообщил ведущий YouTube-шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов, Пугачева и Галкин собираются перебраться на постоянное место жительства в США.

Что сказал Буйнов о возвращении Пугачевой в Россию

Певец Александр Буйнов около 50 лет дружит с Аллой Пугачевой. По словам артиста, исполнительница не планирует возвращаться в Россию до окончания спецоперации.

«Пока идет спецоперация, Пугачева не планирует возвращаться в Россию. Да, она прилетала в конце ушедшего года, но меньше чем на сутки, сделала все свои дела — и уехала. Никого из ближайшего окружения не повидала! Нам, самым верным друзьям, даже не подала никакого знака, что приедет!» — рассказал он порталу Prozvezd.

Буйнов предположил, что Пугачева не известила никого о своих планах, чтобы не задерживаться в Москве надолго.

«Остается только надеяться и верить, что рано или поздно все это закончится — и она к нам вернется. И еще остается любить нашу дорогую Аллу! И делом доказывать преданность ей», — отметил исполнитель.

Что известно о проблемах Галкина с концертами

Максим Галкин отказался выступать в Дубае, сообщает Telegram-канал Mash. Главными причинами этого источник называет недавний штраф юмористу от правительства ОАЭ за антироссийские высказывания, а также опасение получить новые взыскания и запрет на въезд из-за политизированной программы.

«Как так вышло: в руки госоргана DTCM (этакий Роскомнадзор) попала запись с выступления Галкина в Дубае в 2023-м. Там ничего нового: русские плохие, украинцы хорошие, апогей — продолжение [украинского националистического лозунга] за зрителями. Именно это, а также высказывания об РФ (читать: о дружественной стране) и не понравились DTCM. Итог: штраф в 100к дирхамов в прошлом году», — писал Mash.

Также 15 января стало известно об отмене концертов Галкина в Таиланде. Они должны были пройти в курортных городах Паттайя и Пхукет 24 и 25 января соответственно. Цены на билеты варьировались от 8,5 до 16 тысяч рублей. По данным ТАСС, местное правительство жестко реагирует на политические высказывания артистов во время выступлений, что могло привести к срыву выступлений комика.

Как Пугачева попрощалась с Соломиным

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер 11 января в возрасте 88 лет. Незадолго до этого он был выписан из больницы после микроинсульта.

Гражданская панихида прошла 15 января на исторической сцене Малого театра, которым Соломин руководил 35 лет. Алла Пугачева на церемонию прощания с артистом прислала венок. Он состоял из белых роз, гвоздик и лилий и был украшен лентой с надписью: «Юрию Соломину от Аллы Пугачевой».

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