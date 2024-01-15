Стало известно, как попрощалась с Соломиным Пугачева Пугачева прислала венок на могилу Соломина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Алла Пугачева прислала венок на похороны художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина, сообщает ТАСС. По данным агентства, вместе с венком исполнительницы на церемонию прощания с актером доставили венки от президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, представителей театра «Современник», театра имени Ермоловой и других.

Гражданская панихида прошла на исторической сцене Малого театра, которым Соломин руководил 35 лет, говорится в сообщении. Отпевание артиста прошло в храме Христа Спасителя.

Ранее сообщалось, что Соломина проводили в последний путь аплодисментами, они длились около пяти минут. Траурную церемонию посетили несколько сотен человек, в том числе известные деятели искусства и государственные чиновники.

Одним из гостей, посетивших траурную церемонию, стал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, ведомство поддержит родственников народного артиста СССР после его смерти. Он также подчеркнул, что уход Соломина стал тяжелой и невосполнимой утратой. Отмечается, что за свою карьеру Соломин сыграл несколько ролей правоохранителей, например роль майора Сергея Головко в фильме «Инспектор уголовного розыска».