Галкин лишился концертов в Таиланде из-за антироссийских высказываний ТАСС: власти Таиланда отменили два концерта Галкина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

В Таиланде отменили концерты шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в развлекательной индустрии. По его информации, местные власти жестко реагируют на политические высказывания артистов во время выступлений.

Концерты Галкина должны были пройти в курортных городах Паттайя и Пхукет 24 и 25 января соответственно. Цены на билеты варьировались от 8,5 до 16 тысяч рублей.

Его концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, ее руководство впоследствии отказалось от его проведения. Другое его выступление должно было пройти в Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel, но и оно было отменено, — сообщил источник агентства.

Ранее правительство ОАЭ оштрафовало Галкина на 100 тысяч дирхамов (2,4 млн рублей) из-за политических высказываний на концерте. Речь идет о выступлении в 2023 году, во время которого он негативно высказывался о России и продолжил за зрителями проукраинский лозунг.

С проблемами с законом в Дубае также столкнулся украинский артист Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка. Ему навсегда закрыли въезд в ОАЭ из-за концерта, на котором местные власти усмотрели признаки разжигания межнационального конфликта.