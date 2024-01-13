Галкин разгневал Дубай. Почему ему могут навсегда запретить въезд в ОАЭ?

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Выступление комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Дубае обернулось для него проблемами с местным правительством, сообщает Telegram-канал Mash. Что об этом известно, какие последствия могут коснуться шоумена?

Какие проблемы возникли у Галкина после концерта в Дубае

Высказывания в адрес России и Украины в концертной программе Максима Галкина стали причиной для проверки его выступления в Дубае, где запрещены публичные политические заявления, передает Mash. По информации источника, за нарушения в ходе выступления юморист был оштрафован на 100 тысяч дирхамов, что составляет порядка 2,4 млн рублей.

«Как так вышло: в руки госоргана DTCM (этакий Роскомнадзор) попала запись с выступления Галкина в Дубае в 2023-м. Там — ничего нового: русские плохие, украинцы хорошие, апогей — продолжение фразы „слава Украине“ за зрителями. Именно это, а также высказывания об РФ (читать: о дружественной стране) и не понравились DTCM. Итог: штраф в 100к дирхамов в прошлом году (сумма высчитывается от сборов за концерт). При этом, как нам стало известно, Максим обещал убрать все острые шутки, но потом передумал», — сообщает Mash.

Авторы канала уточнили, что за выступлением знаменитостей в Дубае сейчас активно следят и выносят наказание в случае обнаружения нарушений. Помимо штрафа, Галкину могут навсегда запретить въезд в страну, подчеркнул источник.

«На фоне всего этого за выступлением звезд в Дубае сейчас по-особенному следят — чтобы не устраивали политических игр. С нарушителями работают так: некрасивые слова попадают в DTCM, оттуда — в департамент полиции по работе с приезжими, далее — в СБ. Наказание: от штрафа до статуса „невъездной“», — говорится в сообщении канала.

Какое наказание вынесли Верке Сердючке после выступления в Дубае

Верка Сердючка (Андрей Данилко), по информации Mash, больше никогда не может посещать ОАЭ из-за того, что на корпоративе в 2022 году были высказывания против России.

«На эти же грабли наступил и Сердючка: на корпоративе в 2022-м он успел вывалить кучку антироссийского и попросту „разжечь межнациональный конфликт“. Все закончилось штрафом и запретом на въезд», — утверждают авторы Mash.

Что произошло на концерте Оксимирона в Дубае

Российскому рэперу Мирону Федорову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), более известному как Оксимирон, по данным Mash, грозит запрет на выступления в Объединенных Арабских Эмиратах и крупный штраф.

«Оксимирону грозит крупный штраф и запрет на выступления в ОАЭ — из-за его антироссийских высказываний на недавнем концерте в Дубае. По нашей информации, местные госорганы уже проверяют рэпера на предмет разжигания межнациональной розни и политических высказываний (публичных), которые там запрещены», — уточнили авторы канала.

Выступление рэпера состоялось в Дубае 11 января. На настоящий момент контролирующие органы страны изучают запись с концерта исполнителя.

«Только сейчас так называемый „контролирующий орган“ получил полную запись оттуда. И очень удивился, услышав в ней крепкие монологи о „племенной розни“, об украинцах, которым тяжко рядом с русскими в Дубае, и прочем. Во всем этом они разглядели сомнения в равенстве наций, что, на минутку, один из фундаментальных принципов страны. Соответственно, об этом есть и закон, который Мирон умудрился нарушить», — сообщает Mash.

Читайте также:

Пугачева и Галкин: последние новости 13 января, где сейчас, вернутся ли

Составлен список стран, куда может уехать Киркоров из-за «голой» вечеринки

«Не признала вину». Что Ивлеева сказала в суде по делу о «голой» вечеринке?