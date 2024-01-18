«Вломились на легендарный плацдарм»: военкор об успехах ВС России в Крынках Сладков: российские силы вломились на легендарный плацдарм ВСУ в Крынках

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Российские силы «вломились на легендарный плацдарм ВСУ» на российском берегу Днепра в Крынках, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, прорыв совершили военнослужащие 2-й роты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ. Идет битва.

По моим данным, наши морпехи (2-я рота 810-й бригады морской пехоты ЧФ) в Крынках, — вломились на такой легендарный плацдарм ВСУ на нашем левом берегу Днепра. Битва там идет серьезная! Информация подтверждена, если так — морпехи действительно герои, — пишет журналист.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские силы на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне. В Херсоне укрепляются некоторые улицы, идущие параллельно береговой линии, строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах. По его мнению, данный фактор определит ход противостояния.

До этого министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню признал, что украинская армия не смогла оправдать возложенных на нее надежд в ходе прошлогоднего контрнаступления против ВС РФ. Он также выразил мнение, что в настоящий момент конфликт «замораживается».