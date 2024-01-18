ВСУ готовятся к обороне в Херсоне Сальдо: ВСУ строят оборонительные укрепления в Херсоне

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне и начинают возводить оборонительные сооружения в Херсоне, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его мнению, данный фактор определит ход противостояния.

Противник <...> постепенно переходит к стратегической обороне. Этот основной фактор и будет определять ход военной кампании. <...> В Херсоне укрепляются некоторые улицы, идущие параллельно береговой линии. Строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах. Враг учитывает возможность перехода к обороне, — рассказал Сальдо.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинская армия перешла в состояние «активной обороны» на восточном фланге. По его словам, и ВСУ, и ВС РФ снизили интенсивность боевых действий в настоящее время и наступления больших подразделений являются редкостью. Сырский пояснил, что активная оборона предполагает удержание противника в напряжении и поиск возможностей для нанесения удара в попытке вернуть себе инициативу. При этом он признал, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов.

В свою очередь капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что инициатива в зоне проведения специальной военной операции на Украине на данный момент находится у российских военных, в связи с чем ВСУ пытаются сдержать российскую армию контратаками. Военный эксперт уточнил, что Украина с помощью такой тактики хочет пережить зиму, получить от Запада боеприпасы и провести мобилизацию.