Военный эксперт рассказал об актуальной тактике ВСУ в зоне СВО Военный эксперт Дандыкин: ВСУ захотели сдержать российскую армию контратаками

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Инициатива в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине на данный момент находится у российских военных, в связи с чем ВСУ пытаются сдержать российскую армию контратаками, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт уточнил, что Украина с помощью такой тактики хочет пережить зиму, получить от Запада боеприпасы и провести мобилизацию.

Противник пытается контратаками сдерживать наши действия, в том числе применением дронов. ВСУ это делают для того, чтобы реализовать новую линию обороны, чтобы пережить зиму, провести мобилизацию, получить боеприпасы Запада и дальше наносить удары, может быть, даже пойти еще в очередной контрнаступ. Наша задача — не дать ВСУ такой возможности, — отметил эксперт.

Дандыкин отметил, что Запад проводит массовые учения. Он пояснил, что таким образом союзники Украины хотят усилить ВСУ, чтобы они «воевали как можно дольше». Сам эксперт предположил, что успехи в зоне СВО зимой и предстоящей весной будут на стороне России.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее предположил, что у ВСУ остались только неприкосновенные запасы вооружения. По его словам, этого вооружения хватит максимум на месяц, если Запад прекратит поставки на Украину.