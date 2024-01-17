В России оценили запасы вооружения ВСУ Полковник Матвийчук: оставшихся запасов оружия хватит ВСУ на месяц

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались только неприкосновенные запасы оружия, предположил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт предположил, что этого вооружения хватит максимум на месяц, если Запад прекратит поставки на Украину. По его словам, украинская армия находится в низкой степени боеготовности.

Я полагаю, что те запасы, которыми они сегодня располагают, это чистейшей воды неприкосновенные запасы. Если Запад больше ничего не дает, ну максимум на месяц хватит им этого, чтобы выполнять какие-то задачи. Это я беру идеальный вариант, — отметил Матвийчук.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее обратил внимание на то, что ВСУ вновь начали использовать ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У». По словам эксперта, это может свидетельствовать о дефиците западной техники у украинских военнослужащих.

До этого стало известно, что в 2023 году западные страны существенно сократили военную помощь Украине по сравнению с 2022 годом. По информации аналитиков, только Чехия полностью выполнила свои обязательства перед Киевом по поставкам вооружения. Больше всего техники предоставила Польша — на конец 2023 года она передала украинской армии 264 танка.