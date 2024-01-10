Стало известно о резком сокращении поставок западного оружия на Украину Кильский институт: Запад резко сократил поставки оружия на Украину в 2023 году

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В 2023 году западные страны существенно сократили военную помощь Украине по сравнению с 2022 годом, о чем свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики. По информации аналитиков, только Чехия полностью выполнила свои обязательства перед Киевом по поставкам вооружения.

Так, в 2022 году страны Запада анонсировали поставки Вооруженным силам Украины 434 танков, однако в следующем году пообещали отправить в Киев только 380 единиц военной техники. При этом фокус стран сместился на зенитно-ракетные комплексы — в 2022 году Украина должна была получить 24 ЗРК, а в 2023-м уже были анонсированы поставки 55 таких систем.

В общей сложности с начала специальной военной операции России на Украине Киеву обещали предоставить 814 танков, 519 их которых ВСУ уже получили и 295 единиц ожидают поставки. Больше всего техники предоставила Польша — на конец 2023 года она передала украинской армии 264 танка. Следом идут Чехия, Германия, Словения и Нидерланды.

Ранее сообщалось, что Дания отложила на несколько месяцев передачу Украине истребителей F-16. Среди причин задержки назывались незавершенность обучения украинских пилотов и налаживание необходимой логистики. По некоторым данным, поставка будет отложена минимум на полгода.