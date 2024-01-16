Командующий ВСУ заявил об изменении тактики на восточном фланге Генерал Сырский: ВСУ перешли к активной обороне на восточном фланге

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинская армия перешла в состояние «активной обороны» на восточном фланге, рассказал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters. По его словам, и ВСУ, и ВС РФ снизили интенсивность боевых действий в настоящее время и наступления больших подразделений являются редкостью.

Сырский пояснил, что активная оборона предполагает удержание противника в напряжении и поиск возможностей для нанесения удара в попытке вернуть себе инициативу. При этом он признал, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов. Генерал также добавил, что на изменение обстановки на фронте в значительной мере повлияло использование беспилотников.

В конце прошлого года Сырский оценивал ситуацию для ВСУ на восточном фланге как сложную. Тогда он отмечал, что украинская армия испытывает трудности по меньшей мере на четырех направлениях в зоне проведения СВО — Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском. Генерал также указывал, что российская армия нарастила применение боевой техники и дронов-камикадзе и активно ведет артиллерийские обстрелы.