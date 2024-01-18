Военный министр Франции признал срыв контрнаступления ВСУ Лекорню: ВСУ не смогли оправдать надежд во время контрнаступления

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Армия Украины не смогла оправдать возложенных на нее надежд в ходе прошлогоднего контрнаступления против ВС РФ, заявил в интервью газете Le Parisien министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Он также выразил мнение, что в настоящий момент конфликт «замораживается».

Контрнаступление Киева не принесло желаемого результата, — сказал министр.

При этом он добавил, что «политическая система и моральных дух на Украине не иссякают». Лекорню пообещал, что Франция и ее союзники продолжат поддержку Киева. Он подтвердил, в частности, что Париж намерен поставить Киеву 40 управляемых ракет класса «воздух — земля» Scalp, это произойдет в первой половине 2024 года.

Министр также рассказал, что в стране растет производство вооружений, это стало возможно благодаря «военной экономике». В качестве примера Лекорню привел производителя оружия Nexter, который смог вдвое сократить производство самоходных гаубиц Caesar и планирует произвести в наступившем году 78 экземпляров. Шесть из них Украина приобрела «за свои средства».

Ранее член парламента Франции Каролин Коломбье в письме к Себастьяну Лекорню заявила, что самоходная артиллерийская установка Caesar обладает рядом уязвимостей. В числе прочего она назвала слишком большие размеры, что делает ее легкой мишенью для российских беспилотников, высокую зависимость от спутниковой связи и необходимость технического обслуживания.